Ältestes Spitzenköchin Österreichs lädt zur kulinarischen Sommernacht

Thi Ba Nguyen, mit 83 Jahren Österreichs älteste Spitzenköchin, serviert im Restaurant VINA in Graz mit ihrem Team ein 5-gängiges Galamenü aus den Geschmäckern Vietnams. Der bekannte steirische Winzer Josef Scharl wird dazu seine Weine ausschenken, am DJ-Pult sorgt Severin Su für sommerliche Beats. Gastgeber Robert Nguyen weiß: „Große Feste werden in Vietnam gerne in üppiger Eleganz gefeiert. Und genau das wollen wir auch den Grazerinnen und Grazern bieten.“ Aus diesem Grund gibt es auch einen kleinen Dresscode – Gäste werden gebeten, Kleidung wahlweise oder kombiniert in den Farben Weiß, Gold oder Grün zu tragen.

Majestic Summer Night – Flavours of Vietnam Wann: Samstag, 27. Juli 2024

Beginn: 18 Uhr Wo: Restaurant VINA

