Auf einer Baustelle in St. Veit an der Glan kam es zu einem Diebstahl.

Derzeit unbekannte Täter stahlen in dem Zeitraum zwischen Freitag, dem 19. Juli, 14 Uhr, und dem heutigen Montag, 22. Juli, 9 Uhr, von einer Baustelle in St. Veit an der Glan 40 Stück Schaltafeln. Der Baufirma entstand dadurch ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.