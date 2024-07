Großflächiger Stromausfall in Wien: Störungen bei Ampeln, Kassen und Co.

In Teilen von Favoriten kommt es am Montagabend zu Stromausfällen

Zahlreiche Wiener müssen am Montagabend ohne Strom auskommen. Aktuell kommt es besonders im Bezirk Favoriten zu mehreren Ausfällen. Gegenüber heute.at berichten Betroffene, dass es dadurch auch zu Störungen bei Ampeln, Klimaanlagen und Tiefgaragen kommt. Besonders kurios: In Supermärkten soll es durch den Stromausfall auch Probleme an den Kassen gegeben haben. In einer Filiale sollen Kunden letztendlich ohne Bezahlung mit ihren Einkäufen durchgewunken worden sein, wie heute.at berichtet.

Stromausfall in Wien: Arbeiten laufen

„Zu Ursachen und Störungsdauer können wir noch keine Angaben machen. Wir informieren Sie, sobald die Unterbrechung der Stromversorgung weitgehend behoben ist“, teilen die Wiener Netze aktuell mit. Wie lange die Behebung der Störung genau dauern wird, ist derzeit nicht bekannt. Allerdings versichern die Einsatzkräfte: „Unsere Mitarbeiter arbeiten bereits an der Behebung der Versorgungsunterbrechung. Die meisten Störungen werden in rund 90 Minuten behoben. Bitte haben Sie Verständnis, wenn es je nach Störungsgrund oder Wetterbedingung auch etwas länger dauern kann.“ Hier findest du einen Überblick der aktuellen Störungsmeldungen. Die genaue Ursache für den Stromausfall ist noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2024 um 20:18 Uhr aktualisiert