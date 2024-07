Nach Unwettern in Kärnten: Was erwartet uns die nächsten Tage?

Auch in den kommenden Tagen ist in Kärnten mit Unwettern zu rechnen.

Ein schweres Unwetter zog in der Nacht auf den heutigen Montag, 22. Juli, über Kärnten. Vor allem Kremsbrücke, im Bezirk Spittal an der Drau, wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Es kam zu Murenabgängen und Überschwemmung. Zahlreiche Häuser wurden beschädigt und in Innerkrems sogar ganze Ortsteile abgeschnitten. Die Feuerwehren stehen im Dauereinsatz.

Welches Wetter erwarten uns in Kärnten?

Heute ging es mit den Regenschauern weiter. Die Gewitterzellen hatten aber kein Unwetterpotenzial, wie Martin Kulmer von der GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten erläuterte. Zum Abend hin klingten die Regenschauer großteils aber auch schon wieder ab. Welches Wetter erwarten uns nun aber die nächsten Tage? Ist wieder mit Unwetter zu rechnen?

Gelbe Gewitter-Warnung für Dienstag

Die Unwetter-Gefahr dürfte erstmal noch nicht gebannt sein. Seitens der GeoSphere Austria wurde für den morgigen Dienstag in Kärnten eine gelbe Gewitter-Warnung ausgegeben. „Im Laufe des Nachmittags kommt es wieder punktuell zu Starkregen. Hagel und Sturm sind dafür eher unwahrscheinlich, es wird eher der Regen sein, der Probleme machen kann. Ganz Kärnten sollte nass werden“, so Kulmer. In Oberkärnten sollten die Regenschauer und Gewitter am Abend auch schon wieder aufhören, in Unterkärnten hingegen regnet es bis in die Nacht hinein. Aufgrund der Schlechtwetterprognose bleibt in Kremsbrücke auch vorerst der Zivilschutzalarm aufrecht.

Restliche Woche bleibt „stabil“

„Danach beruhigt sich das Wetter wieder“. Das „ruhige“ Wetter sollte auch am Mittwoch anhalten. Von Westen her zieht eine schwache Störung über Kärnten. „Ganz Kärnten bleibt aber verschont von Gewittern. Es wird großteils trocken bleiben. Vor allem im Norden wird es bewölkt sein, Regen ist aber eher sehr unwahrscheinlich“, fasst der GeoSphere-Meteorologe zusammen. Auch die restliche Woche soll das Wetter laut Kulmer „recht stabil und sonnig“ bleiben.