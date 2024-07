„Invasion“: Eichennetzwanze vermehrt sich rapide in der Steiermark

Berichte über die rasende Verbreitung der Eichennetzwanze in der Steiermark häufen sich aktuell – laut Experten vermehren sich die Insekten sogar millionenfach. Doch keine Sorge, für den Menschen stellt das Tier keine Gefahr dar. Wie es der Name schon sagt, haben es die Insekten eher auf Eichen abgesehen. „Deren Blätter werden dadurch jetzt schon bräunlich. Zu Tausenden saugen sie an den Blattunterseiten“, erklärt Insektenforscher Gernot Kunz in einem aktuellen Bericht der Uni Graz unter dem Titel „Invasion: Die Amerikanische Eichennetzwanze macht sich in der Steiermark breit“. Befallene Eichen würden zwar nicht aussterben, die Schäden an ihren Blättern könnten aber zu vermindertem Wachstum führen. Auch die heimische Insektenwelt würde unter der der „massenhaften Ausbreitung der Amerikanischen Eichennetzwanze leiden“.

Gründe für die starke Vermehrung

Erstmals wurde die Eichennetzwanze in der Südsteiermark im Jahr 2019 entdeckt. „In den kommenden Jahren werden sie in Österreich noch deutlich weiter nach Norden und Westen vordringen. Je größer das Vorkommen heimischer Eichen, desto stärker wird sich der Schädling ausbreiten“, glaubt Kunz. Dass es gerade heuer zu so einer starken Vermehrung kommt, soll unter anderem an den warmen Temperaturen liegen. „Der größte Feind der invasiven Art sind Kälteperioden mit länger anhaltenden, sehr tiefen Temperaturen. Aber die haben wir immer seltener“, weiß der Insektenforscher. Der Mangel an natürlichen Feinden sei ein weiterer Grund für den großen Anstieg. Da die von den Invasoren besaugten Blätter schon im Sommer braun werden, würden sie vor allem Blattzikaden und Weichwanzen im Herbst nicht mehr als Nahrung zur Verfügung stehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2024 um 22:06 Uhr aktualisiert