Sehschwäche im Straßenverkehr: Hast du den vollen Durchblick?

Christopher Puchreiter, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, weist darauf hin, dass es drei Codes gibt, die im Führerschein eingetragen werden können.

Codes im Führerschein: die optische Brille (hier ist als Sehhilfe nur die Brille zulässig) die Kontaktlinsen (hier sind als Sehhilfe nur die Kontaktlinsen zulässig) Brille oder Kontaktlinsen (hier kann zwischen Brille und Kontaktlinsen gewechselt werden)

Hohe Geldstrafe und sogar Führerscheinentzug bei wiederholtem Mal

„Der allgemeine Strafrahmen, der im Führerscheingesetz normiert ist, wenn man eine eingetragene Sehhilfe nicht trägt, geht von 36 Euro bis zu 2180 Euro. Wer beim ersten Mal erwischt wird, zahlt im Durschnitt circa 70 Euro. Umso öfter es passiert, umso höher kann die Strafe ausfallen“, so Puchreiter. „Die Sehhilfe ist eine Auflage, sogar bei wiederholtem Mal ohne die vorgeschriebene Sehhilfe, kann die Lenkberechtigung entzogen werden“, führt Puchreiter an.

Und wie sieht es mit der Sonnenbrille aus?

„Wenn ein Sehbehelf eingetragen ist, dann muss dieser auch in Form einer Sonnenbrille gegeben sein, zum Beispiel als optische Sonnenbrille“, so der Pressespresprecher der Landespolizeidirektion Kärnten. Puchreiter betont weiters, dass es nicht erlaubt ist, wenn eine optische Brille als Sehhilfe im Führerschein eingetragen ist, man dann auf Linsen und einfache Sonnenbrille wechselt. „Wenn eine Brille eingetragen ist, dann muss auch eine optische Sonnenbrille verwendet werden“, so Puchreiter.