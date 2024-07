Zwischen Sonne und Regen: So wird das Wetter am Dienstag

Am Dienstag zeigt sich zunächst wieder die Sonne.

Veröffentlicht am 22. Juli 2024, 21:55 / ©5 Minuten

„Am Dienstag scheint zeitweise die Sonne. Im Norden der Steiermark könnten bereits am Vormittag Regenschauer unterwegs sein“, so die Wetterprognose der GeoSphere für Dienstag. Generell steigt die Schauerneigung im Laufe des Nachmittages wieder an, auch einzelne Gewitter sind dann möglich. Gegen Abend lockern die Wolken dann wieder etwas. auf. Die Höchsttemperaturen liegen von Nordwest nach Südost zwischen 22 und 30 Grad.