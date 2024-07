Schlechtwetter in Kärnten: So sieht die Prognose für Dienstag aus

Das Wetter am Dienstag bringt wieder Gewitter nach Kärnten. Aufgrund der Schlechtwetterprognose bleibt in Kremsbrücke auch vorerst der Zivilschutzalarm aufrecht. Der Tag startet jedenfalls recht sonnig. Im Laufe des Vormittags bilden sich dann größere Quellwolken. Am meisten Sonne gibt es voraussichtlich im Klagenfurter Becken, hier bleibt es auch am längsten trocken.

Gewitter angesagt

Zu den Gewittern prognostiziert die GeoSphere Austria: „Im Laufe des Vormittages nimmt die Bewölkung zu, es bilden sich größere Quellwolken. Am frühen Nachmittag kommt es bereits zu einzelnen Gewittern. Am späteren Nachmittag sind im westlichen und nördlichen Bergland verbreitet Gewitter zu erwarten, welche später auch den Südosten erreichen.“ Die Temperatur-Höchstwerte liegen bei 23 bis 28 Grad.