Kollision: Scooter-Fahrer (15) ohne Helm über Motorhaube geschleudert

Am Montag kam es zu einer Kollision zwischen einem Scooter-Fahrer und einem Autolenker in Villach.

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 06:10 / ©Felizian Krenn / 5 Minuten

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Villach mit seinem Scooter auf einem Gehsteig in Villach entlang der B84 in Richtung stadtauswärts. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 54-jähriger Mann aus Villach mit seinem Wagen von einem Parkplatz, um in die B84 stadteinwärts einzubiegen.

Autofahrer hatte keine Lenkberechtigung

„Im Bereich der Ausfahrt kam es zur Kollision mit dem Scooter Fahrer, welcher über die Motorhaube des PKWs geschleudert wurde. Der 15-jährige, welcher keinen Helm trug, wurde unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Villach verbracht“, berichtet die Polizei. Der Autofahrers wird angezeigt, unter anderem wegen Fahrens ohne Lenkberechtigung. Ein Alkovortest verlief negativ.