Omnibus blockierte Sicht: Unfall forderte zwei Verletzte

Bei einem Unfall am Montag wurden zwei Personen verletzt.

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 06:26 / ©5 Minuten

Am Montag, dem 22. Juli, kam es gegen 17.10 Uhr zu einem Unfall auf der B95, Turracher Straße. Eine 22-jährige Frau aus dem Bezirk Murtal war mit ihrem Auto von Klagenfurt in Richtung Feldkirchen unterwegs, als sie mit dem Auto einer 36-jährigen Frau aus Klagenfurt kollidierte.

Omnibus blockierte Sicht

Die 36-Jährige wollte von der Seigbichler Straße in die B95 einbiegen, übersah dabei jedoch aufgrund eines Omnibusses an der Haltestelle das Fahrzeug der 22-Jährigen. Beide Frauen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.