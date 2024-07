Falsche Einfahrt genommen: Tirolerin (70) landete in Stiegenhaus

Glimpflich verlief ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, der sich am Montagnachmittag, 22. Juli, im Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg, ereignete. Eine 70-jährige Tirolerin beabsichtigte, ihr Fahrzeug in einer Tiefgarage abzustellen, dürfte dabei allerdings die Einfahrt verfehlt haben und stattdessen in den rechts daneben gelegenen Stiegenabgang ins Untergeschoss gelangt sein. Der PKW blieb daraufhin auf der Treppe stecken und musste in weiterer Folge durch die Freiwillige Feuerwehr geborgen werden. Verletzt wurde dabei niemand. Der mit der Lenkerin durchgeführte Alko-Vortest verlief laut Auskunft der Polizei negativ.