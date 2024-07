Werkstätten-Führungen in Graz: Diese Betriebe sind diesmal am Start

Die Stadt Graz will versteckte Werkstätten im Herzen von Graz vorstellen und bietet deshalb Führungen an. Ein professioneller GrazGuide begleitet die Touren. Anmelden kann man sich bis spätestens Montag vor der jeweiligen Stadtführung, per E-Mail an: [email protected]. Pro Person wird ein Betrag von 5 Euro für die Führung verlangt.

Diese Betriebe werden am 31. Juli vorgestellt City Blumen:Der Floristik-Meisterbetrieb im Grazer Einkaufscenter Citypark ist auf das Binden von Blumensträußen aller Art und für jeden Anlass bekannt. Perlenhaus Wiesauer: Im Perlenhaus Wiesauer werden Schmuckstücke gefertigt. Neben einer großen Auswahl fertiger Produkte kann auch jedes Stück persönlich gestaltet werden. Eckhards Confiserie: Konditormeisterin Bettina Eckhard stellt seit 2014 Pralinen und Schokoladespezialitäten in Handarbeit her. Wichtig ist dabei den Kunden den Genuss unverfälschter Naturprodukte näher zu bringen, auf künstliche Aromen und Geschmacksverstärker wird verzichtet.