Roland P. wird vermisst: „Jeder Hinweis kann helfen, unseren Bruder zu finden“

Zuletzt war der Abgängige auf der Autobahn Richtung Leoben bei Leoben vor genau einer Woche gegen Mittag unterwegs gewesen. „Es wurde sein Firmenbus mit Warnblinker am Pannenstreifen vorgefunden“, schreibt der Bruder des Vermissten. Von dem Lenker jedoch fehlt jede Spur. Polizei und Feuerwehr hatten alles im Umkreis abgesucht, leider erfolglos. Auch die Handy-Ortung konnte keine hilfreichen Hinweise liefern.

Hast du Roland gesehen?

Die Polizei in Leoben hat die Vermisstenmeldung vorliegen, wie auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt wird. Die Familie ist nun verzweifelt auf der Suche nach Personen, die Roland P. gesehen haben. „Bei jeglicher Art von Hinweis bitte per Nachricht melden. Jeder Hinweis kann uns, helfen unseren Bruder zu finden“, so bittet der Bruder des Vermissten in einem Facebook-Posting um Hilfe. Solltest du Roland gesehen haben oder hilfreiche Hinweise haben, dann kannst du diese bei allen Polizeiinspektionen melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2024 um 07:52 Uhr aktualisiert