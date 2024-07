Riesenbärenklau: Diese giftige Pflanze verursacht Verbrennungen

Hier erfährst du alles Wichtige über das Erkennen, die Gefahren und die Bekämpfung des Riesenbärenklaus.

Was ist der Riesenbärenklau?

Der Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum) gehört zur Familie der Doldengewächse und ist eine mehrjährige Pflanze. Sie kann eine beeindruckende Höhe von 3 bis 5 Metern erreichen und hat einen kräftigen, hohlen, oft rot gesprenkelten Stängel. Die Blätter sind groß, tief eingeschnitten und unterseits behaart. Ihre Blütenstände können einen Durchmesser von bis zu 80 cm haben und blühen von Juni bis August in weiß oder gelbgrün.

Riesenbärenklau: Die gefährliche Schönheit aus dem Kaukasus

Ursprünglich stammt der Riesenbärenklau aus dem Kaukasus, wo er an Waldrändern und Bächen wächst. In Österreich findet man ihn vor allem an Waldrändern, in Wiesen, an Gewässerufern und manchmal auch in Gärten. Die Pflanze wurde ursprünglich als Zierpflanze und Bienenweide kultiviert und hat sich seitdem stark verbreitet. Letztes Jahr wurde eine dieser giftigen Pflanzen auch in Villach entdeckt, wie 5 Minuten berichtete.

©Thilo Becker auf Pixabay Die gefährliche Schönheit des Riesenbärenklaus – eine Pflanze mit versteckten Gefahren.

Achtung, Verbrennungsgefahr: Die Auswirkungen auf die Gesundheit

Der Riesenbärenklau enthält phototoxische Furanocumarine, die bei Kontakt mit der Haut und Sonnenlicht schwere Entzündungen und Verbrennungen verursachen können. Diese führen zu starken Hautreizungen, Blasenbildung und langanhaltenden Verbrennungen, warnt die Ages (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit)

Erkennung und Maßnahmen

Erkennen kann man den Riesenbärenklau an seinem behaarten, rot gesprenkelten Stängel und den großen, tief eingeschnittenen Blättern. Bei Berührung sollte man die betroffenen Hautstellen sofort mit Wasser abwaschen und mindestens 48 Stunden vor Sonnenlicht schützen. Auch ein Arztbesuch ist dringend empfohlen.

Ausbreitung und Bekämpfung

Die Vermehrung des Riesenbärenklaus erfolgt ausschließlich durch Samen, wobei eine einzelne Pflanze bis zu 50.000 Samen produzieren kann. Diese verbreiten sich hauptsächlich in der Nähe der Mutterpflanze, können aber auch über Fließgewässer weiter transportiert werden. In Österreich wurden in den letzten Jahren viele schwere Vergiftungsfälle dokumentiert, vor allem in Vorarlberg, Tirol und Kärnten, wie Medien berichten.

Wie kann ich eine Ausbreitung verhindern?

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, sollten Einzelpflanzen oder kleine Bestände im Frühjahr oder Herbst ausgegraben werden. Auch das Abschneiden der Blütenstände oder der Einsatz von Herbiziden kann helfen. Wichtig ist, frühzeitig gegen kleine Populationen vorzugehen, um eine Besiedlung ganzer Regionen zu vermeiden.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2024 um 08:18 Uhr aktualisiert