Brandalarm in Favoriten: Geschäft brennt in der Laxenburger Straße

Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen den Brand in der Laxenburger Straße in Wien Favoriten.

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 08:52 / ©5 Minuten

Am heutigen Morgen, um 7.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Laxenburger Straße in Wien Favoriten gerufen. Auf Nachfrage von 5 Minuten dauerte der Feuerwehreinsatz insgesamt eine Stunde. Derzeit ist noch nicht bekannt, wie das Feuer ausgebrochen ist oder ob es Verletzte gibt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort und arbeiten daran, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und die Lage zu sichern. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2024 um 09:06 Uhr aktualisiert