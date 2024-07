Mopedfahrerin (15) nach Sturz in Gralla schwer verletzt

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 09:19 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger

„Gegen 20 Uhr kam die 15-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit ihrem Moped im Kreisverkehr in Gralla aus unbekannter Ursache zu Sturz. Nach der Erstversorgung wurde sie mit schweren Verletzungen in die Kinderklinik nach Graz eingeliefert“, berichtet die Polizei in einer Aussendung.