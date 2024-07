Olta/Oida-Ortstafel verschwunden: Kunstwerk sorgt für gemischte Gefühle

Zuerst gab die neue Ortstafel in Millstatt am See ein Rätsel auf. Sollte „Olta/Oida“ für einen neuen Ortsteil stehen? Der Tourismusverband Millstatt am See klärte auf: Bei der „Ortstafel“ handelt es sich um ein Projekt des Kunstvereins millstART und ist Teil der Ausstellung „schön!_das leben“, die bis Anfang Oktober läuft. Der Kopf hinter dem Werk ist der in Kärnten aufgewachsene und in Wien lebende Künstler Gert Reisinger.

Bezug auf Sprachvielfalt im Land

„Das Wort ‚Olta/Oida‘ hat er als Varianten im Sprachgebrauch, die Bezug nehmend auf die Regionen Kärnten und Wien und deren Sprachfärbungen eingesetzt. Im Fall der Ortstafel nimmt der Künstler Bezug auf den Umgang der Sprachvielfalt im Land, die aufgestellten Deutsch/Slowenischen Ortstafeln und somit auf die Schönheit der jeweiligen Sprachen und ihrer Dialekte“, heißt es in der Erklärung. Laut dem Tourismusverband Millstatt haben zahlreiche Wiener „Ende des 19. Jahrhunderts aus Millstatt einen begehrten Urlaubsort gemacht.“ Ebenso könne „Olta/Oida“ aber auch als Ausruf der Verzückung im Angesicht des schönen Panoramas des Millstätter Sees gesehen werden.

Gemischte Gefühle

Allerdings sorgt die „Ortstafel“ für gemischte Gefühle. Während die einen beim Anblick schmunzeln müssen, erkennen die anderen keinen Sinn dahinter. Beziehe man sich auf das Thema Zweisprachigkeit, müsse man viel eher „Olta/Stari“, also Deutsch und Slowenisch, verwenden, kommentieren viele. Die Obfrau des Kunstvereins millstART, Anette Lang, hält im Gespräch mit 5 Minuten dazu fest: „In der Kunst ist es möglich auch humoristisch an ein Thema heranzugehen, was auch hier der Fall ist. Das Schild ist dem Ort und seiner Vorgeschichte als Tourismusort der Wiener gewidmet. Unserem Kunstverein kann man jedenfalls nicht unterstellen, wir würden nicht auf Zweisprachigkeit in Bezug auf Kärnten und Slowenien achten. Wir achten sehr darauf, dass die Alpen-Adria-Region in unserer Ausstellung sowie auch unter unseren Künstlern stark vertreten ist.“

Ortstafel verschwunden

Anderen wiederum ist klar: „Die Tafel steht nicht lange“. Und so kam es letztlich auch. Lang erklärt: „Bei der Montage gab es einen handwerklichen Fehler, den wir nach drei Tagen korrigiert und die Tafel wieder ordnungsgemäß montiert haben. Einmal haben wir sie also selbst abgenommen.“ Beim aktuellen „Verschwinden“ der „Ortstafel“ hatte der Verein aber nichts damit zu tun. „Ich vermute, dass die Behörden die Tafel abgenommen haben. Kommende Wochen haben wir einen Termin, um alles zu besprechen und eine Lösung zu finden. Es wäre sehr schade, wenn wir das Schild nicht mehr aufstellen dürften.“ Aber auch ein Diebstahl ist nicht ganz auszuschließen.