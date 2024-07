Damit es wirklich alle verstehen: KÃ¤rnten setzt auf „einfache Sprache“

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 09:54 / ©5 Minuten

Informationen von Behörden stellen für viele Menschen eine Herausforderung dar. Deshalb soll den Menschen in Kärnten die wichtigsten Erstinformationen des Landes in „einfacher Sprache“ zur Verfügung stehen. Im Zuge der neuen Initiative werden komplizierte Sachverhalte verständlich aufbereitet. „Gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention müssen alle Vertragsstaaten barrierefreie Kommunikation ermöglichen“, betonte Susanne Ebner, Leiterin der Gleichbehandlungsstelle des Landes Kärnten

Knapp 20 Prozent der Erwachsenen haben Schwierigkeiten

Die neuesten wissenschaftlichen Studien zeigen, dass knapp 20 Prozent der Erwachsenen in Österreich, Deutschland und der Schweiz Schwierigkeiten beim Lesen und Verstehen von Texten haben. Diese Menschen kann man am besten in „einfacher Sprache“ aufklären. Die Umsetzung bezieht sich dabei auf Grammatik, Wortschatz, Zeichensetzung und Darstellung.

Gleiche Chancen für alle Kärntner

Die „einfache Sprache“ ist eine gute Methode, um alle Menschen in Kärnten gut zu informieren. Unabhängig davon, ob es sich um Personen mit oder ohne Beeinträchtigung handelt. Aber es werden auch Personen erreicht, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. „Der Zugang zu Informationen für alle Personen in Kärnten ist wichtig, um Entscheidungen treffen zu können, Rechte wahrzunehmen und über Pflichten Bescheid zu wissen“, erklärte Landesrätin Sara Schaar.

Barrierefreie Dokumente

Bereits verfügbar sind barrierefreie PDF-Dokumente zum Familienzuschuss, zur Wohnbeihilfe und zum Energiecheck. „Weitere Übersetzungen zum Heizzuschuss, Hilfe für Menschen in besonderen Lebenslagen, Mehrlingsgeburtenzuschuss oder Kärnten-Bonus folgen im Herbst“, berichtete die Projektleiterin Gerda Irschitz.