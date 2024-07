Auto-Diebstahlserie aufgedeckt: Serbische Tätergruppe festgenommen

Festnahme der serbischen Tätergruppe in Wien. Die drei Männer stehen im Verdacht, für eine Serie von KFZ-Diebstählen verantwortlich zu sein.

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 10:27 / ©pixabay.com

Am Wochenende gelang es den Ermittlern, eine serbische Gruppe von Autodieben zu fassen. Die drei Männer im Alter von 48, 34 und 34 Jahren waren in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2024 in Wien aktiv und hatten zwei Fahrzeuge gestohlen. Ihre kriminellen Aktivitäten wurden durch umfangreiche Ermittlungen aufgedeckt, die zur Festnahme der Verdächtigen führten.

Auf frischer Tat ertappt

Die Festnahme erfolgte, als die Täter versuchten, ein weiteres Fahrzeug in Wien Favoriten zu stehlen. Das Diebstahlswerkzeug, das bei diesem Versuch verwendet wurde, konnte sichergestellt werden. Die drei Männer wurden nach ihrer Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Josefstadt überstellt. Die Ermittlungen sind noch im Gange, weshalb die Gesamtschadenssumme derzeit noch nicht fest steht.