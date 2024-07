Vater und Sohn gehen Wandern: Notruf kommt ihnen teuer

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 10:50 / ©BMI

Am Montag, dem 22. Juli, gegen 9.40 Uhr unternahm ein 47-jähriger deutscher Staatsangehöriger gemeinsam mit seinem 13-jährigen Sohn eine Wanderung von Hirschwang auf den Mittagstein im Gemeindegebiet von Reichenau an der Rax. Sie hatten nur die ungenaue Information ihres Unterkunftgebers, dass es einen Wanderweg ohne Kletterbedarf gäbe. Diesen konnten sie jedoch nicht finden und orientierten sich mithilfe einer Handy-App durch ein wegloses Gelände. Im oberen Bereich des Berges gerieten sie in schwer begehbares Gebiet und konnten weder vor noch zurück.

Vater setzte Notruf ab

Der Vater setzte gegen 13.55 Uhr den Notruf ab. Die Bergrettung Reichenau rückte unverzüglich aus und forderte die Flugpolizei des Bundesministeriums für Inneres zur Unterstützung an. Nachdem die Wanderer geortet wurden, wurden sie mittels Tau vom Hubschrauber geborgen und unverletzt ins Tal geflogen.

Vater wird angezeigt

Die Kosten für den Einsatz der Alpin- und Flugpolizei werden den Wanderern in Rechnung gestellt. Der Vater wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

Tourenplanung ist wichtig

Die Alpinisten der Landespolizeidirektion Niederösterreich weisen eindringlich darauf hin, dass eine sorgfältige Tourenplanung und -vorbereitung mit genauem Kartenmaterial und aktuellen Informationen über die Wege- und Wetterverhältnisse unerlässlich sind. Damit kann man Unfälle in den Bergen zu vermeiden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2024 um 10:53 Uhr aktualisiert