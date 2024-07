„Schwammerlsuche“ endet in Tragödie: Frau (74) in den Tod gestürzt

Eine Pilzsuche in Tirol endete tödlich.

Eine Pilzsuche in Tirol endete tödlich.

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 11:00 / ©Montage: Canva/ ÖRK

„Bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine 74-jährige österreichische Wanderin am Montagnachmittag, dem 22. Juli, allein im Waldgebiet der Gemeinde Oberhofen oberhalb des ‚Reasenhof‘ und der ‚Hornbachhöfe‘ auf einer Seehöhe von ca. 950 Meter auf Pilzsuche“, teilt die Polizei mit. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte die Frau etwa 15 Meter im steilen Gelände ab und blieb am Rücken in einem Bachbett liegen.

Andere Frau eilte zu Hilfe

Eine 40-jährige Österreicherin, die zufällig im Wald war, bemerkte die abgestürzte Frau, setzte um 15.55 Uhr die Rettungskette in Gang und führte sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Bis die Rettungskräfte eintrafen, reanimierte die 40-Jährige die Verletzte. Die von der eingetroffenen Crew des Notarzthubschraubers „Martin2“ fortgeführte Reanimation blieb erfolglos, die 74-Jährige erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.