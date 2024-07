Autodiebe werden bei Verkehrskontrolle aus dem Verkehr gezogen

Ein 47-jähriger Mann parkte am Sonntag, dem 21. Juli 2024 gegen 22 Uhr sein Auto vor einer KFZ-Werkstätte in Dornbirn. Er hängte den Fahrzeugschlüssel irrtümlicherweise in einem an der Wand angebrachten Kasten, der nicht für die Schlüsselverwahrung vorgesehen war. Bislang unbekannte Täter gelangten auf noch ungeklärte Weise an den Schlüssel und stahlen sein Fahrzeug.

Gestohlene Fahrzeug geriet in Verkehrskontrolle

Gestern, am Montag, dem 22. Juli gegen 12.30 Uhr geriet das gestohlene Fahrzeug in eine Verkehrskontrolle der Kantonspolizei Graubünden in Chur. Die Beamten kontrollierten den Lenker und die beiden Insassen im Alter zwischen 32 und 40 Jahren.

Mutmaßliche Täter wurden angezeigt

Dank der Fahndungskontakte zur Polizeiinspektion Dornbirn wurde das Auto sichergestellt und der Besitzer informiert. Die drei Insassen wurden von den Schweizer Beamten einvernommen und auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen laufen.