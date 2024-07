Schwert-Attacke in Wien: 32-Jähriger nach Übergriff verhaftet

Festnahme nach Schwerter-Attacke: Ein 32-Jähriger griff in Wien-Favoriten einen 44-Jährigen an. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Festnahme nach Schwerter-Attacke: Ein 32-Jähriger griff in Wien-Favoriten einen 44-Jährigen an. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 11:33 / ©Fotomontage Canva

Am Dienstag, den 23. Juli 2024, um 4.00 Uhr, wurde die Wiener Polizei zu einem alarmierenden Vorfall in Wien-Favoriten gerufen. Ein 32-jähriger tschechischer Staatsbürger steht im Verdacht, einen 44-Jährigen in seiner Wohnung mit Schwertern attackiert zu haben. Der Angreifer wurde bereits festgenommen, die mutmaßlichen Tatwaffen sichergestellt.

Opfer ins Krankenhaus gebracht

Der 44-jährige Mann konnte aus der Wohnung fliehen und die Polizei alarmieren. Notfallmedizinische Versorgung wurde von den Einsatzkräften der Berufsrettung Wien vorgenommen. Der Verletzte, der Oberkörperverletzungen erlitt, wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise besteht keine Lebensgefahr.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Festnahme des Verdächtigen angeordnet. Der 32-Jährige befindet sich in Haft, und das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Die Vernehmung sowohl des Opfers als auch des Tatverdächtigen steht noch aus. Derzeit wird versucht, die Hintergründe des Vorfalls, den genauen Tatablauf sowie die Beziehung zwischen den beiden Männern zu klären.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2024 um 11:35 Uhr aktualisiert