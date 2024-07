Schweißtreibende Lkw-Bergung in Mautern: „War mit tausend Eiern beladen“

Ein Lkw stürzte gestern in ein Bachbett in Mautern.

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 11:40 / ©FF Mautern

Nach den anstrengenden Einsätzen der vergangenen Woche aufgrund der heftigen Unwetter in der Obersteiermark sind die Einsatzkräfte aus Mautern weiterhin stark gefordert. Gestern wurden die Feuerwehrleute zu einem Unfall alarmiert: „Ein mit mehreren tausend Eiern beladener Lkw kam beim Bergabfahren aus der Zidritz auf das Straßenbankett. Als dieses unter dem Fahrzeug wegbrach, wurde das Fahrzeug vorerst von der Leitplanke gestützt, sodass der Lenker das Fahrzeug noch in letzter Sekunde unverletzt verlassen konnte. Als die Leitplanke sukzessive nachgab, stürzte der Klein-Lkw schließlich in das angrenzende Bachbett und kam auf dem Dach zum Liegen“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Mautern von dem Unfall.

©FF Mautern Das Straßenbankett brach unter dem Lkw weg… ©FF Mautern …und er stürzte in das angrenzende Bachbett.

Lkw musste von Spezialkran geborgen werden

Die Florianis brachten eine präventive Ölsperre im Zidritzbach an, um möglicherweise austretende Flüssigkeiten aufzufangen. Aufgrund der Gegebenheit musste der Lkw von einem Spezialkran durch ein privates Unternehmen geborgen werden. Die Feuerwehrleute unterstützten die Bergungsarbeiten aus dem Bachbett. „Nach der langwierigen Bergung musste das austretende Ladegut, tausende zerbrochene Hühnereier, händisch vom Lkw entladen und der Entsorgung zugeführt sowie die verunreinigten Verkehrswege gereinigt werden“, so schildert die FF Mautern den aufwendigen Einsatz.

©FF Mautern Der Lkw musste mit einem privaten Unternehmen… ©FF Mautern …geborgen werden.

10 Stunden im Einsatz

Insgesamt 19 Feuerwehrleute standen mit drei Fahrzeugen für zehn Stunden im Einsatz, bis sie wieder ins Rüsthaus einrücken konnten. Weiters eingesetzt waren die Polizei Mautern, die Gemeinde Mautern und ein privates Bergeunternehmen.