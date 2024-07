Cool: Neues Musik-Event kommt an den Wörthersee

Ein Abend voller Party und das auf gleich zwei Schiffen auf dem Wörthersee: Das ist das neue Musik-Event „WalkTheLake“. Die Köpfe dahinter ist ein Team von Gastronomen und Kulturveranstaltern. „Heuer planen wir erstmals einen Event auf zwei Wörtherseeschiffen und wollen damit die Attraktivität für unsere einheimischen kulturbegeisterten Gäste, sowie für Gäste aus Italien, Slowenien und Gästen aus den Bundesländern, steigern“, schildert Karin Rauter von der Ballhaus-Veranstaltungsagentur gegenüber 5 Minuten.

Party auf zwei Schiffen

Wie soll das neue Musik-Event nun genau aussehen? An Board der beiden Wörtherseeschiffen werden acht internationale DJs auflegen, während der Wörthersee von Klagenfurt nach Pörtschach durchquert wird. Was die Musik angeht, da sollte für jedermann und jederfrau etwas dabei sein. Denn auf einem Schiff wird hauptsächlich Techno, auf den anderen hauptsächlich House-Musik gespielt. „Das Boarding läuft unter dem ‚First come first served – Prinzip‘ und findet in der Ostbucht Klagenfurt statt. Die maximale Passagiergrenze liegt bei 250 Personen pro Schiff“, heißt es auf der Website des Events. Stattfinden wird „WalkTheLake“ am 3. August von 16 bis 24 Uhr. Es gibt auch eine After-Party.