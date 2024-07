PlÃ¶tzlich sprang ein Tier auf die StraÃŸe: Wagen Ã¼berschlug sich

Gegen 6.10 Uhr war ein 31-jähriger Inder, welcher in Graz wohnt, am Rauchenbergweg in Wolfgruben bei St. Ruprecht an der Raab in Fahrtrichtung St. Ruprecht an der Raab unterwegs. Laut eigenen Angaben lief in einer Linkskurve kurz vor einem Waldstück ein Tier auf die Fahrbahn. Er verriss das Fahrzeug nach rechts und fuhr mit dem rechten Vorderreifen in einen Betonkanal am Straßenbankett. Das Fahrzeug überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand.

©FF St. Ruprecht an der Raab Ein Tier lief auf die Fahrbahn und der Lenker verriss daraufhin das Fahrzeug nach rechts.

15 Florianis der FF St. Ruprecht im Einsatz

Nach der Erstversorgung durch eine „First-Responderin“ und Kräften des Roten Kreuzes wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Weiz eingeliefert. Die Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab war mit 15 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.