Aufräumarbeiten nach Unwetter: Wird Zivilschutzalarm nun aufgehoben?

Die Straßensperren in Spittal an der Drau sind noch aufrecht.

Das Unwetter von Sonntagabend hat in den Ortschaften Kremsbrücke und Innerkrems in Oberkärnten (Bezirk Spittal an der Drau) für zahlreiche Schäden gesorgt. Nach wie vor sind die Innerkremser Landesstraße (L19) und die Katschberg Bundesstraße (B99) gesperrt. Der Ort Innerkrems ist nur über Salzburg erreichbar, sagte Walter Egger von der FF Spittal an der Drau.

Aufräumarbeiten nach Unwettern

Die Aufräumarbeiten sind in vollem Gange. „50 Feuerwehrleute sind im Einsatz, zusätzlich helfen Privatfirmen und Auftragsfirmen der Straßenbauabteilung des Landes Kärnten die Schäden zu beseitigen“, so Egger. Und: „Die B99 ist zwar befahrbar, wegen der Aufräumarbeiten jedoch noch gesperrt. Ausweichen kann man über die A10. Die L19 ist vom Liesertal aus nicht befahrbar, aufgrund der starken Beschädigung ist mit einer längeren Sperre zu rechnen.“

Stromversorgung großteils wieder hergestellt

Durch das Unwetter standen auch zahlreiche Haushalte ohne Strom da. Konkret waren es am Montag 250 Haushalte. Die Stromversorgung konnte laut Jürgen Pasker von der Kärnten Netz fast zur Gänze wiederhergestellt werden.

Bleibt Zivilschutzalarm aufrecht?

Am Sonntagabend, 21. Juli, wurde in Kremsbrücke der Zivilschutzalarm ausgelöst. Aufgrund der Schlechtwetterprognose für den heutigen Dienstag blieb der Zivilschutzalarm weiterhin aufrecht. Der Einsatzstab wird heute Mittag noch entscheiden, ob der Zivilschutzalarm nun schlussendlich aufgehoben wird. Die Entscheidung bleibt abzuwarten.

Update 13.05 Uhr:

„In der Koordinierungsbesprechung zwischen der Behörde und den Einsatzkräften wurde vereinbart, dass der Zivilschutzalarm aus Sicherheitsgründen noch aufrecht bleibt“, sagte Egger Dienstagmittag zur APA. Für den Nachmittag und Abend werden weitere Niederschläge erwartet, mit einer Gefährdung in unmittelbarer Nähe des Kremsbaches ist daher zu rechnen. „Sollten die Niederschläge unergiebig bleiben, kann die Behörde am Dienstagabend den Zivilschutzalarm wieder aufheben“, so Egger weiter. (APA, red. 23.07.2024)

