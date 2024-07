Grausames Tierdrama: Hundehalterin ließ ihre Schäferhunde ersticken

Nach Berichten der „Krone“ sind die zwei Schäferhunde unter schrecklichen Bedingungen gestorben. Bereits am Montag der Vorwoche spielte sich das Drama ab. Mitglieder des Österreichischen Vereins für Deutsche Schäferhunde (ÖVS) bereiteten im Bezirk Vöcklabruck ein Jugendlager vor. Die Jugendlichen, die dieses Lager besuchten, wurden Zeugen des Geschehens.

Eingesperrt und hilflos im Transportanhänger

Eine Bekannte der örtlichen Gruppenleiterin brachte ihre beiden Hunde mit – in einem speziellen Transportanhänger. Obwohl das Gelände des Schäferhundevereins ein sicherer Ort für Hunde sein sollte, wurden die Tiere nicht aus der Box gelassen. Die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck untersucht nun den Vorfall.

Temperaturen von 30 Grad führten zur Katastrophe

Am 15. Juli herrschten in Oberösterreich Temperaturen von 30 Grad. In dieser Hitze hatten die Hunde im Anhänger keine Überlebenschance. Sie starben qualvoll, ohne dass jemand auf ihr Leid aufmerksam wurde. Der Vereinsvorstand zeigte sich tief betroffen und sicherte den Behörden volle Unterstützung zu. Vereinspräsident Richard Hüppe betonte, dass der Verein und die Leiterin der Ortsgruppe im Bezirk Vöcklabruck unschuldig in den Vorfall verwickelt seien. Die Hundebesitzerin müsse sich jedoch verantworten.

Konsequenzen und laufende Untersuchungen

Der Vorstand des Vereins informierte seine Mitglieder sofort über die Konsequenzen des Vorfalls. In einer E-Mail wurde von einem tragischen Zwischenfall berichtet, dessen Umstände derzeit intensiv untersucht werden. Geplante Veranstaltungen wie eine Hundeschau für Jugendliche und die Jugendmeisterschaft wurden abgesagt. Der Veterinär der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck, der auch in einem Fall von halb verhungerten Rindern im Attergau ermittelt hatte, hat seine Untersuchungen aufgenommen.

Anonymer Hinweis brachte den Fall ans Licht

Der Fall wurde durch einen anonymen Anruf beim veterinärmedizinischen Dienst der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck aufgedeckt, bestätigte Astrid Schmid, stellvertretende Leiterin der Sicherheitsabteilung, gegenüber der „Krone“. Die Hundehalterin gab während der Befragungen drei Tage nach dem Vorfall zu, dass die Hunde gestorben waren. Die Kadaver wurden bereits entsorgt, sodass keine weiteren Untersuchungen möglich sind.