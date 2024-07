Bombendrohung bei Ärztekammer führte zu Großeinsatz in Graz – Festnahme

Am gestrigen Montag, den 22. Juli kam es wieder zu einem Großeinsatz in der Grazer Kaiserfeldgasse. Erst kürzlich, am 12. Juli 2024, kam es dort in einem Mehrparteienhaus zu einer Auseinandersetzung, bei der auch Schüsse fielen. Darauf folgte ein Großeinsatz der Polizei in der Grazer Innenstadt. Ein 29-jähriger Mann schoss mehrmals auf eine 23-jährige Angestellte einer Kanzlei ab. Die Frau, die sich alleine im Büro befunden hatte, wurde tödlich getroffen. Im Anschluss richtete der 29-Jährige die Waffe gegen sich selbst. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen immer noch auf Hochtouren, erste Obduktionsergebnisse liegen bereits vor.

Anrufer drohte, Gebäude der Ärztekammer zu sprengen

Gestern gab es wieder ein Polizeiaufgebot in der Kaiserfeldgasse. Gegen 11.40 Uhr langte bei der Ärztekammer Steiermark ein Anruf ein, in dem die männliche Stimme gedroht habe, das Gebäude der Ärztekammer zu sprengen. Weiters drohte der Mann, an jedem Mitarbeiter, den er sehe, „Selbstjustiz“ zu üben. Das Telefonat löste einen Großeinsatz der Grazer Polizei aus. Spezialeinheiten (SIG, Diensthundeführer, Sprengstoffkundige Organe SKO) begaben sich sofort zur Ärztekammer und sperrten das Gebäude vorläufig ab. Als Anrufer konnte rasch ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung ausgeforscht und im Ortsgebiet von Fernitz festgenommen werden. Der Verdächtige verweigerte jegliche Auskunft.

Keine verdächtigen Gegenstände gefunden

Das Gebäude der Ärztekammer wurde daraufhin von Spezialkräften durchsucht, wobei keine verdächtigen Gegenstände vorgefunden wurden. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung des Verdächtigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini an. Weitere Erhebungen werden geführt.