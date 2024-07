Taylor-Swift-Party erobert nun auch die Obersteiermark

Unter dem Titel „A cruel summer night (Taylor’s party)“ findet am 14. September die Taylor-Party außerhalb von Wien und Graz statt. Die Veranstaltung wird im „Haus der Begegnung“ in Schirmitzbühel in Kapfenberg abgehalten und beginnt um 22 Uhr, wobei der Einlass ab 21 Uhr möglich ist. Während der sechs Stunden langen Feier werden Hits wie „Blank Space“ und „I knew you were trouble“ die Tanzfläche zum Beben bringen.

Taylor-Party in Schirmitzbühel

Benjamin Grundauer, Geschäftsführer von „United Colors Events“, äußert sich im Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“ begeistert über die Premiere der Veranstaltung außerhalb von Wien und Graz. Ein DJ, der bereits bei der Eras-Tournee von Taylor Swift dabei war, wird für die passende Musikauswahl sorgen. Zusätzlich werden LED-Leuchtarmbänder, bekannt aus den Konzerten und spezielle Eras-Cocktails angeboten, um das Erlebnis abzurunden.

Bis zu 800 Swifties erwartet

Die Vorfreude ist groß, es wurden bereits einige Tickets verkauft. Bis zu 800 Fans können in Kapfenberg zusammen feiern. Grundauer erwartet eine hohe Besucherzahl aus der gesamten Obersteiermark und betont, dass man nicht unbedingt nach Graz reisen muss, um eine gute Party zu erleben. Für die Fans wird auch eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln organisiert, sodass jeder die Möglichkeit hat, teilzunehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2024 um 13:32 Uhr aktualisiert