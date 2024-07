Schwerer Unfall in Wiener Neustadt: Motorradfahrer prallt gegen Traktor

Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades nach der Kollision mit dem Traktor in Wiesmath.

23. Juli 2024

Ein 52-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt war am Nachmittag des 22. Juli 2024 auf der L149 im Freilandgebiet von Wiesmath mit seinem Motorrad in Richtung Hochwolkersdorf unterwegs. Zur gleichen Zeit war ein 45-jähriger Traktorfahrer aus derselben Region auf der L149 in Richtung Wiesmath unterwegs.

Unfallursache: Übersehenes Motorrad

Der Traktorfahrer wollte nach links auf eine Gemeindestraße abbiegen und übersah dabei offenbar das entgegenkommende Motorrad. Der Motorradfahrer kollidierte mit einem Strohballen, der sich an der Fronthydraulik des Traktors befand, und stürzte schwer. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.