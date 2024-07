Sarg-Luftmatratze: Bestattung Wien feiert den Sommer mit schwarzem Humor

Eine Luftmatratze in Sargform und Sonnenmilch „für die echte Leichenblässe“. Für all jene, die es etwas morbid mögen, bietet das Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof passend zur Sommerzeit schwarzhumorige Sommer-Shopartikel an. Man will dem Tabuthema Tod damit schmunzelnd, aber pietätvoll begegnen. Außerdem gibt es erweiterte Öffnungszeiten.

Morbide Sommerkollektion: Schaurig-schöne Produkte

Das Bestattungsmuseum der Bestattung Wien ist inzwischen bekannt für seinen schwarzen Humor und seinen Wiener Schmäh. Im Onlineshop auf der Website kann man ein Turnsackerl mit der Aufschrift „Ich turne bis zur Urne“ oder eine Kochschürze mit dem gestickten Slogan „Ich nasche bis zur Asche“ kaufen. Pünktlich zur Ferien- und Urlaubszeit gibt es nicht nur erweiterte Öffnungszeiten, sondern auch neue Produkte in der Sommerkollektion.

Humorvolle Annäherung an ein Tabuthema

Das Highlight im Vorjahr war eine Luftmatratze in Sargform, die es immer noch gibt. Die Kollektion wurde heuer um Sonnenmilch „für die echte Leichenblässe“ erweitert, aber auch mit praktischen Dingen wie einem Kofferanhänger mit Lebenstipps: „Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben.“ Neu im Sortiment ist außerdem die Bestattungsmuseum-Rätselrallye, bei der „versteckte Ecken und historische Geheimnisse des Zentralfriedhofs“ um den sagenumwobenen Wiener Tod, auch „Qui Qui“ genannt, erforscht werden können. Dauer rund zwei Stunden. (APA/red. 23. 7. 2024)