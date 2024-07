Neueröffnung Seepark Annenheim: Ein neues Paradies am Ossiacher See

Der Seepark Annenheim am Ossiacher See feiert am 9. August seine Neueröffnung.

Wenn jahrhundertealte Geschichte, moderne Veranstaltungstechnik und Berg, Kanzelbahn, See, Schiene und Straße an einem neu gestalteten Erholungsort aufeinandertreffen, dann ist die Rede vom Seepark in Annenheim. Die Fertigstellung des Treff- und Veranstaltungspunktes direkt am Wasser und mit Blick auf die Burg Landskron wird am 9. August ab 19 Uhr nach rund neun Monaten (Um-)Bauzeit mit einem großen Fest gefeiert.

Zusätzlicher öffentlicher Seezugang

„Mit der Eröffnung wird ein wichtiger Baustein des auf mehreren Etappen geplanten Ortskern-Projekts finalisiert, der gleichzeitig großen Mehrwert für die Bevölkerung bietet“, freuen sich der Treffner Bürgermeister Klaus Glanznig sowie Trecolore-Geschäftsführer und Architekt Hermann Dorn. Zum einen ist so ein weiterer öffentlicher Zugang zum Wasser gesichert, zum anderen bietet der Seepark am Fuße der Gerlitzen nun ein perfekt ausgestattetes Freiraum-Areal mit Klettergerüst, der neu ausgerichteten Seebühne, öffentlichen WC-Anlagen, Trinkwasserbrunnen, Wasserskiclub, Anlegestelle für die Ossiacher See Schifffahrt, Sitzstufen am Wasser und dem denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude als Kiosk und Wetterschutz für Besucher.

Buntes Programm bei der Eröffnungsfeier

Bei den Eröffnungsfeierlichkeiten am 9. August sorgt die Wasserrettung Sattendorf für kulinarischen Genuss, es wird eine Vorführung des Wasserskiclubs Ossiacher See geben und Musikunterhaltung mit dem Live-Sax-Performer Raphael Niederer und der „Roaring Sixties Company“. Start ist 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten gibt es bei der Kanzelbahn. Die autofreie Anreise ist via Schiffsverbindungen, S-Bahn und Radweg möglich.