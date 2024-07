SK Sturm Graz muss zum Saisonauftakt ohne Seedy Jatta auskommen

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 14:55 / ©APA/KRUGFOTO

„Der 21-jährige Angreifer zog sich im Testspiel gegen Monaco eine Verletzung am Knie zu und wird den Saisonauftakt verpassen. Jatta arbeitet mit der medizinischen Abteilung in Messendorf bereits am Comeback“, heißt es seitens des SK Sturm Graz.

Verletzung in der 24. Minute im Testspiel gegen AS Monaco

In der 34. Minute musste Jatta das Spielfeld verlassen. Eine Untersuchung am Montag ergab, dass er sich das Seitenband verletzt hat. Glücklicherweise ist keine Operation erforderlich. Dennoch wird Seedy Jatta Cheftrainer Christian Ilzer zum Saisonstart nicht zur Verfügung stehen.

Sturm Graz trifft auf FC Porto: Anpfiff um 19 Uhr

Heute, dem 23. Juli 2024, empfängt der SK Puntigamer Sturm Graz den europäischen Topclub FC Porto in Graz-Liebenau. Anpfiff gegen den 30-fachen portugiesischen Meister ist um 19 Uhr.