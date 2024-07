Luka Maric wechselt vom SK Sturm zum TSV Hartberg

Der 22-Jährige unterschreibt bei der Schopp-Truppe einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2026 mit der Option auf Verlängerung. Luka Maric begann seine Karriere 2007 in der Sturm-Jugend und arbeitete sich über die Akademie und Sturm Graz II in die Kampfmannschaft vor. Der 1,84 Meter große Torhüter absolvierte zwei Bundesliga-Spiele, 22 Partien in der 2. Liga und 46 Einsätze in der Regionalliga für die Grazer. In der vergangenen Saison konnte er bei seinen beiden Bundesliga-Einsätzen jeweils ein 2:0 feiern und trug so zum Meistertitel des SK Sturm bei.

„Ich bin sehr froh, hier in Hartberg zu sein“

„Ich bin sehr froh, hier in Hartberg zu sein. Nach so vielen Jahren in Graz ist es eine große Umstellung, aber ich freue mich darauf, mit der Mannschaft zu trainieren und die Saison zu starten. Einige Spieler kenne ich bereits, was mir die Integration erleichtert. Ich bin überzeugt, dass der TSV Hartberg und ich gut zusammenpassen werden“, so Maric.

„Mit Luka Maric haben wir einen Torhüter gefunden, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt“

Auch Markus Schopp, Trainer des TSV Hartberg, zeigt sich zufrieden: „Mit Luka Maric haben wir einen Torhüter gefunden, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt und in den letzten Jahren viel Erfahrung bei einer erfolgreichen Mannschaft sammeln konnte. Wir freuen uns sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen.“

Weitere Neuzugänge beim TSV Hartberg

Zusätzlich gibt es Neuerungen im Betreuerteam des TSV Hartberg: Der ehemalige WAC-Tormann Christian Dobnik (38) übernimmt ab sofort die Rolle des Tormanntrainers. Christian Gratzei wird zusätzlich organisatorische Aufgaben übernehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2024 um 15:33 Uhr aktualisiert