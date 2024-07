Erhöhte Gewitter-Gefahr in Kärnten: Starkregen möglich

Im Laufe des heutigen Nachmittags herrscht in ganz Kärnten erhöhtes Potenzial für Regenschauer und Gewitter. Vor allem könnte wieder Starkregen für Probleme sorgen. Die GeoSphere Austria hat für Kärnten die gelbe Warnstufe ausgegeben. Am höchsten sind Gewitter im Oberkärntner Raum wahrscheinlich.

©Screenshot GeoSphere Austria In Kärnten ist mit Gewittern zu rechnen.

Extremer Niederschlag nicht erwartet

Ein derartiges Ausmaß der Gewitter, wie in der Nacht von Sonntag auf Montag, ist allerdings nicht wahrscheinlich. In Kremsbrücke ist daher bis voraussichtlich zum Abend noch der Zivilschutzalarm aufrecht, dann wird erneut entschieden. Vom Land Kärnten heißt es dazu: „Ab dem frühen Nachmittag steigt das Gewitter- und Schauerrisiko deutlich an. Ab Abend wird dieses aber rasch nachlassen. Kürzere, starke Regengüsse sind durchaus wahrscheinlich, extreme Niederschlagsmengen eher unwahrscheinlich.“ GeoSphere Meteorologe Hannes Rieder weiß: „Wenn sich die Regenschauer in Spittal moderat halten, sollte es keine Probleme machen.“

Bis in die Nacht

Jedenfalls kann es am Nachmittag in ganz Kärnten lokal zu Gewittern kommen. Im Nordwesten Kärntens könnten die Gewitter und Regenschauer bis zum Abend abklingen. Im Osten und Südosten hingegen, bleibt es zwar am längsten trocken, die Gewitter könnten aber bis Mitternacht andauern. „Grundsätzlich kann aber nicht von einem neuerlichen Unwetter die Rede sein“, so Rieder.