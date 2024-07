Starkregen bis in die Nacht – keine großflächigen Unwetter erwartet

Vor allem am Abend und in der Nacht könnte es zu lokalen Gewittern kommen.

Vor allem am Abend und in der Nacht könnte es zu lokalen Gewittern kommen.

In diesem Zeitraum sind Gewitter mit kräftigem Regen möglich, die lokale Überflutungen und kleinere Muren verursachen könnten. Hannes Rieder, Meteorologe bei GeoSphere Austria, erklärt: „Die Wahrscheinlichkeit für Gewitter nimmt am Abend zu. Ähnlich wie in Graz könnte es plötzlich zu starkem Regen kommen. Der genaue Ort und Umfang der Gewitter sind schwer vorherzusagen. In der Weststeiermark, wo noch Aufräumarbeiten vom letzten Unwetter laufen, könnten bereits betroffene Stellen zusätzliche Probleme bekommen. Ein großflächiges Unwetter ist jedoch nicht zu erwarten.“