Feueralarm in Salzburger Hotel: Dachstuhl fing plötzlich Feuer

Salzburg / Zell am See

Kurz vor 18 Uhr brach am gestrigen Abend, Montag 22. Juli 2024, in der Dachgeschosswohnung im Nebengebäude des Grand Hotels in Zell am See ein Brand aus. Die anwesende Bewohnerin bemerkte das Feuer und löschte den Brand mit mehreren Kübeln Wasser.

Brennende Kerze löste Feuer aus

Der Brand selbst war bei Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr Zell am See bereits zu großen Teilen abgelöscht worden, heißt es in einem Einsatzbericht der Florianis. Warum das Feuer plötzlich ausbrach, war vorerst nicht klar. Die ersten Brandermittlungen ergaben, dass wohl eine brennende Kerze den Vorhang entzündete. Daraufhin griffen die Flammen auf weitere Möbelstücke über und es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Niemand wurde verletzt

„Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Nachlöscharbeiten unter schwerem Atemschutz durchgeführt und die verbrannten Einrichtungsgegenstände sowie der Brandschutt mittels Drehleiter über die Dachterrasse geborgen“, schildert die freiwillige Feuerwehr Zell am See weiter. „Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt“, teilt die Polizei Salzburg am Dienstagnachmittag mit. Wie hoch der Schaden sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt.