Schock nach Kassasturz: Stadt Klagenfurt droht Haushaltssperre

Die neue Finanzreferentin der Stadt Klagenfurt, Constance Mochar (SPÖ), hat nach einem Kassasturz nach dem ersten Halbjahr keine guten Neuigkeiten für die Stadt Klagenfurt: Statt der veranschlagten 16 Millionen für das gesamte Jahr 2024 machte die Stadt Klagenfurt schon im ersten Halbjahr ein Minus von 18,3 Millionen Euro. „Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden. Das ohnehin enorme Defizit ist noch übertroffen worden“, so der Klagenfurter Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Franz Ahm.

Kommt eine Haushaltssperre?

Wie die Wirtschaftskammer mitteilte, droht der Stadt Klagenfurt angesichts der finanziellen Lage eine Haushaltssperre, die einem Investitions- und Innovationsstillstand gleichkommen würde. Dabei würden fast alle Projekte und Förderungen eingefroren werden. „Die Wirtschaft beobachtet mit wachsender Besorgnis, wie die Stadt in den finanziellen Abgrund getrieben wird. Politische Inkompetenz, immer höhere Personal- und Verwaltungskosten und fehlende Investitionen gefährden nicht nur die Zukunft der hier ansässigen Unternehmen, sondern auch das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger“, warnt Ahm.

Kritik auch seitens der ÖVP Klagenfurt

Auch der Klagenfurter ÖVP-Klubobmann Julian Geier findet scharfe Worte für das Ergebnis des Kassasturzes und kritisiert die SPÖ: „Wie jedes Jahr vor der Erstellung des Budgets für das kommende Jahr wird von katastrophalen Zahlen gesprochen und am Ende doch ein Beschluss gefasst. Bereits beim Budgetbeschluss 2024, dem wir als Volkspartei nicht zustimmten, haben wir vor einem , Weiter so‘ gewarnt und Reformschritte eingefordert.“ Gemeinsam mit Wirtschaftsstadtrat Max Habenicht appelliert Geier an die Stadtregierung, die Finanzsituation gemeinsam wieder unter Kontrolle zu bringen. Dazu bieten sie einen konkreten Lösungsvorschlag: „Wir fordern von der Finanzreferentin eine Bugdetklausur im Sommer, an der alle Stadtsenatsmitglieder und die Clubobleute aller Gemeinderatsfraktionen teilnehmen. Nur durch einen Schulterschluss und Zusammenarbeit von allen werden die notwendigen Reformschritte für ein neues Budget möglich sein!“