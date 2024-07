Abgestürzt und schwer verletzt: Firmenausflug endete im Krankenhaus

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 16:17 / ©5 Minuten

Ein Firmenausflug im oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf endete für eine 21-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck anders als geplant. Die Frau war mit ihren Arbeitskollegen beim Gleinkersee in Roßleithen und wollte mit einem Schwingseil in den See springen.

Knapp drei Meter abgestürzt

Während des Schwingens konnte sie sich jedoch nicht mehr am Seil halten und stürzte aus zwei bis drei Metern rücklings auf einen Wurzelstock am Uferrand. Dabei wurde die junge Frau schwer verletzt. Nach der Erstversorgung musste sie mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels geflogen werden.