Zivilschutzalarm für Kremsbrücke aufgehoben

Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Spittal an der Drau unter dem Bezirksfeuerwehrkommandanten Kurt Schober Dienstagnachmittag mitteilte, wurde der Zivilschutzalarm für Kremsbrücke in Kärnten um 16 Uhr aufgehoben. Als Grund werden die geringen Niederschlagsmengen genannt, die mit einem Wegfall der akuten Gefährdung einhergehen.

Nach wie vor Ausnahmezustand

Am Sonntag tobten schwere Unwetter über Innerkrems und Kremsbrücke. Aus diesem Grund wurde am Sonntagabend ein Zivilschutzalarm für Kremsbrücke ausgelöst. Aufgrund der schlechten Wetterprognose für heute Nachmittag bzw. Abend blieb der Zivilschutzalarm bis heute aufrecht. Jedoch herrscht in Innerkrems und Kremsbrücke nach wie vor der Ausnahmezustand: Zwar konnte die Stromversorgung in den meisten Haushalten wiederhergestellt werden, jedoch gibt es nach Bericht des ORF Kärnten in Innerkrems nach wie vor weder Festnetz-, noch Handy- oder Internetverbindung. In Kremsbrücke sind aktuell immer noch zahlreiche Einsatzkräfte mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2024 um 16:42 Uhr aktualisiert