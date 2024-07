Hier besteht in Kärnten aktuell Waldbrandgefahr & das musst du beachten

Die letzten Tagen und Wochen hatten es in Kärnten wettertechnisch in sich. Während manche Regionen wie Bad St. Leonhard oder aktuell Kremsbrücke mit verheerenden Unwettern zu kämpfen hatten, brach die Stadt Klagenfurt den Hitzerekord: An elf aufeinanderfolgenden Tagen hatte es in der Landeshauptstadt über 30 Grad. Auch in anderen Bezirken war es in den vergangenen Tagen heiß – darum wurde vielerorts eine Waldbrandverordnung erlassen.

Feuer- und Rauchverbot in Waldnähe

In waldbrandgefährdeten Gebieten ist die Verwendung offenen Feuers im Wald, in der Kampfzone des Waldes und in der Nähe des Waldes untersagt. Weiters ist die Verwendung sonstiger rauchender, glimmender oder pyrotechnischer Gegenstände sowie feuergefährlicher Gegenstände in diesen Gebieten verboten. Wer dieses Verbot missachtet, hat mit strengen Strafen zu rechnen: Es drohen Geldstrafen bis zu 7.270 Euro oder eine Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen.