Tarantel in der Südsteiermark entdeckt: Riesenspinne sorgt für Aufsehen

In der Südsteiermark sorgt ein Foto von einer großen Spinne für Aufsehen. Eine Südsteirerin entdeckte die Strahlende Tarantel (Hogna radiata) in ihrem Pool, wo sie ertrank. Schon zuvor wurde diese Spinnengattung in Leibnitz gesichtet. Die Spinne, die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammt, breitet sich aufgrund des Klimawandels in der gesamten Grazer Bucht aus, vor allem in den Grazer Bezirken, Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark.

Strahlende Tarantel ist zwar groß – aber ungefährlich für den Menschen

Christian Komposch vom Ökoteam erklärt gegenüber der „Kleinen Zeitung“, dass die Strahlende Tarantel zwar auffällig groß ist – Weibchen können bis zu sechs Zentimeter im Durchmesser erreichen – aber keine Gefahr für den Menschen darstellt. Der Biss dieser Spinne ist vergleichbar mit dem Schmerz eines Mücken- oder Wespenstichs. Im Gegensatz dazu ist der Biss der Falschen Schwarzen Witwe, die manchmal mit der echten Schwarzen Witwe verwechselt wird, deutlich schmerzhafter und kann Fieber verursachen. Dennoch besteht keine akute Lebensgefahr.