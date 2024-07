Von Baum erschlagen: Forstarbeiter (41) tragisch verunglückt

Am heutigen Dienstagmorgen, 23. Juli 2024, waren ein 59-Jähriger und ein 41-jähriger Tiroler ab 7 Uhr im Achenwald in der Gemeinde Achenkirch in Tirol unterwegs. Getrennt, jedoch in Sichtweite voneinander, waren die mit Forstarbeiten beschäftigt. Gegen 11.30 Uhr bemerkte der 59-Jährige, dass sein Kollege eingeklemmt unter einem Baumstamm am Rücken lag.

Kollege eilte zur Hilfe

Kurz zuvor war der 41-Jährige noch damit beschäftigt, einen Keil aus einem Baumstamm zu schneiden. Sofort eilte der Arbeiter zur Hilfe und es gelang ihm schließlich, den eingeklemmten Verletzen zu befreien. Er setzte schließlich die Rettungskette in Gang und leistete in der Zwischenzeit Erste-Hilfe. Auch eine Reanimation musste durchgeführt werden.

Mann verstarb noch vor Ort

Diese wurde anschließend vom Rettungsteam des Rettungshubschraubers fortgesetzt. Doch für den 41-jährigen Forstarbeiter kam jede Hilfe zu spät. Der Mann verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.