Mangelware Klimaanlage: Kärntner müssen weiterhin schwitzen

Der heurige Sommer brachte die Kärntner bereits ordentlich ins Schwitzen. So wurde etwa in Klagenfurt in der Vorwoche ein Hitzerekord geknackt: An elf aufeinanderfolgenden Tagen hatte es über 30 Grad. Aufgrund der hohen Temperaturen denken immer mehr Kärntner darüber nach, sich eine Klimaanlage anzuschaffen. Doch steigende Nachfrage führt bekanntlich zu einer Verknappung des Angebots. Wir haben für euch nachgefragt, wie die aktuelle Lage aussieht.

Starke Nachfrage nach Klimageräten bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt spürt man aktuell eine starke Nachfrage nach Ventilatoren und Klimageräten, wie ein Sprecher des Unternehmens uns auf Anfrage mitteilte: „Aufgrund der derzeitigen Hitzeperiode werden Ventilatoren und Klimageräte von unseren Kundinnen und Kunden aktuell in ganz Österreich sehr stark nachgefragt – und wir gehen auch für die nächsten Wochen davon aus, dass das Interesse hoch bleiben wird.“ Weiters erklärte der Sprecher, dass sich MediaMarkt darum bemühe, die Verfügbarkeit der Geräte zu gewährleisten. Doch das sei nicht immer einfach: „Da die Kapazitäten der Hersteller aber grundsätzlich begrenzt sind und auch wir nur begrenzt Ventilatoren und Klimageräte nachordern können, kann es stellenweise zu Engpässen kommen.“

Hast du eine Klimaanlage zuhause? Ja und ich bin sehr happy damit. Ja, aber es war eine unnötige Investition. Nein, aber ich hätte gern eine. Nein und ich brauche auch keine. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Geringe Lagerbestände im Lagerhaus

Auch bei der RWA AG, die die Lagerhaus-Genossenschaften betreibt, ist die erhöhte Nachfrage deutlich spürbar. Pressesprecherin Monika Voglgruber teilte uns dazu mit: „In vielen Regionen ist eine starke Nachfrage zu verzeichnen, so auch in Kärnten. Im Bereich der Klimaanlagen-Standgeräte sind die Lagerbestände bereits gering.“ Ventilatoren seien hingegen regional noch verfügbar. „In niedrigen Stückzahlen“, erklärte Voglgruber.

Höherer Stromverbrauch an heißen Tagen

Die zunehmende Installation und Verwendung von Klimaanlagen schlägt sich auch auf den Stromverbrauch der Kärntner nieder. Dazu gab Josef Stocker von der Kelag bekannt: „Wir verzeichnen einen geringfügig höheren Verbrauch an den heißen Tagen, hier spielen Klimageräte eine gewisse Rolle.“ Generell sei jedoch der Stromverbrauch im Sommer aufgrund verschiedener Faktoren niedriger als im Winter. Ein kleiner Trost für alle, die heuer keine Klimaanlage mehr bekommen: Wir haben für euch Tipps und Tricks zusammengefasst, mit denen ihr auch ohne technische Hilfe ein wenig Abkühlung in euren Wohnraum bringen könnt.