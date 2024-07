„Obdachloser terrorisiert Anrainer in Mariatrost“ – Maßnahmen gefordert

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Kahr,

in den letzten Jahren haben sich in Graz immer wieder Obdachlose an öffentlichen Orten niedergelassen, was oft zu Beschwerden führt. Aktuell sorgt ein Obdachloser an der Endstation der Linie 1 in Mariatrost für Aufregung. Er hat die Endhaltestelle für sich beansprucht und verursacht dort Lärm, üble Gerüche und Müll. Beschwerden von Anrainern und anderen Nutzern häufen sich, besonders da die Situation in den letzten Wochen schlimmer geworden ist.

Bereits im Februar 2024 berichtete die Zeitung „der Grazer“ über diese Probleme. Der Obdachlose lehnt Notschlafquartiere ab und verursacht weiterhin Unannehmlichkeiten. Es ist untragbar, dass diese Situation an einem stark frequentierten Ort wie der Endstation Mariatrost seit Monaten ungelöst bleibt.

Es ist klar, dass solche Zustände für viele Anwohner und Besucher belastend sind. Daher fordere ich Sie auf, sich umgehend um eine Lösung für die Situation an der Endstation Mariatrost zu bemühen.

Mit freundlichen Grüßen,

Mag. Alexis Pascuttini

Klubobmann Korruptionsfreier Gemeinderatsklub