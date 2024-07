Ex-Freundin niedergestochen: „Ich hatte einen Filmriss“

Ihm wurde vorgeworfen, seine Ex-Freundin am 21. März 2024, mit einem Messer attackiert zu haben. Die Frau wurde dabei mit einem Stich in der Lendenregion verletzt.

Mit dem Umbringen bedroht

Die beiden lernten sich bereits 2020 in Polen kennen. 2022 zog die 56-Jährige für die Liebe zu ihm nach Wien. Besonders im betrunkenen Zustand wurde der Mann äußerst aggressiv und so zog die Frau rund ein Jahr später die Reißleine. Wie das Opfer in der heutigen Verhandlung schilderte, bedrohte sie der 59-Jährige bereits im Oktober 2023 mit dem Tod, als sie sich weigerte, bei ihm zu schlafen. Auch damals soll er seine Drohungen, mit einem vorgehaltenem Messer an den Unterleib, untermauert haben. Medienberichten zufolge beendete sie daraufhin die Beziehung, blieb allerdings mit ihrem Sohn in der gemeinsamen Wohnung.

Sohn konnte zweite Attacke verhindern

Im März diesen Jahres kam es zu einem weiteren gewalttätigen Streit. Die Polizei rückte aus und verhängte dem Angeklagten ein Annäherungs- und Betretungsverbot. Er musste daraufhin die Wohnung verlassen. Bereits eine Stunde kehrte er zurück. Der Angeklagte habe versucht, das Gespräch zu suchen – doch es kam alles anders. Er griff zum Messer und stach auf die Frau ein. Was ihn zur Tat verleiten hat, wisse er heute nicht mehr. Er „habe einen Filmriss gehabt“, bedauerte der Mann heute vor Gericht. Die Frau hatte Glück im Unglück. Auch ihr Sohn soll versucht haben, eine zweite Attacke zu verhindern.

Angeklagte wandert ins Gefängnis

Die Geschworenen zogen sich nach der Verhandlung zurück. Sie einigten sich, dass der 59-jährige Angeklagte seine mittlerweile Ex-Freundin nicht töten wollte. Er wurde zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.