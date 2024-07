„Amore vero“: 40 Jahre die NOCKIS

Am Samstag

Die NOCKIS feierten 2022 ihr 40-jähriges Jubiläum. Eine Musikdokumentation widmet sich in 60 Minuten ihrer besonderen Karriere. Von den ersten Auftritten in der Schweiz Anfang der 1980er Jahre bis hin zu den großen Bühnen und den einzigartigen NOCKIS-Hits mit unzähligen Gold- und Platin-Auszeichnungen wird die Geschichte der Erfolgsband aufgearbeitet. Am kommenden Samstag ab 22.20 Uhr strahlt das SWR Fernsehen die Dokumentation „NOCKIS 40 – Österreichs erfolgreichste Schlagerband“ im zweiten Hauptabend aus.

Prominente Freunde: Von Andreas Gabalier bis zu Melissa Naschenweng

Neben den Gründungsmitgliedern Gottfried Würcher und Wilfried Wiederschwinger erzählen auch die NOCKIS-Bandmitglieder sowie Stars der Szene wie Andrea Berg, Bernhard Brink, Beatrice Egli, die Amigos, Andreas Gabalier, Sabine „Sassy“ Holzinger (Die SEER), Semino Rossi, Melissa Naschenweng und viele weitere von ihren Erlebnissen mit der Kärntner Schlagerband.

Unterhaltsam und informativ

Prominente Fans und Freunde wie Skilegende Franz Klammer, die Skistars Conny Hütter und Marco Schwarz uvm. geben Einblicke, wie die Nockis sie seit vielen Jahren und Jahrzehnten begleiten und welchen Einfluss die international erfolgreiche Band aus Kärnten bis heute auf ihre Heimat hat. Geboten wird eine unterhaltsam-informative Reise durch 40 Jahre „Nockis“ mit Höhen und Tiefen, Anekdoten und Erinnerungen, mit spannenden Einblicken, teils noch nie gezeigten Archivausschnitten und natürlich mit viel Musik.