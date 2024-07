5,8 Prozent mehr Lohn: Gewerkschaft sieht ersten Teilerfolg

Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida, sieht dies als einen ersten Teilerfolg für die Gewerkschaft und die Beschäftigten an.

Proteste zeigten gewünschten Effekt

„Die in den vergangenen Wochen und Monaten durchgeführten Proteste bis hin zu mehreren österreichweiten Warnstreiks der Fahrradboten haben hier offenbar zu einem Umdenken bei einem ersten größeren Arbeitgeber geführt“, sagt Petritsch. Fakt sei aber, dass dieses Angebot noch um knapp drei Prozent unter der abzugeltenden durchschnittlichen Inflation, 8,7 Prozent, für das Jahr 2023 liege.

Klare Worte von Seiten der vida-Gewerkschaft

„Wir fordern die Arbeitgeber daher auf, endlich an den Verhandlungstisch zurückzukehren“, so Petritsch weiter. „Sie sollten sich dafür schämen, Beschäftigten, die für 40 Stunden in der Woche mit 1.340 Euro netto im Monat deutlich unter der aktuellen Armutsgrenze in Höhe von 1.572 Euro im Monat verdienen, nicht einmal die Inflation vollständig abgelten zu wollen“, betont der vida-Gewerkschafter abschließend.