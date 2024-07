Hamburger Sterneköchin Cornelia Poletto in Graz zu Besuch

Veröffentlicht am 23. Juli 2024, 19:50 / ©Graz Airport

„Bequemer kann eine Reise nicht sein – einfach in Hamburg einsteigen und direkt in Graz landen“, verspricht der Airport Graz. Das ließ sich die Hamburger Sterneköchin Cornelia Poletto nicht zweimal sagen. Sie flog von Hamburg nach Graz, um einen Podcastfolge mit Dennis Wilms, Fernsehmoderator und Podcaster, aufzunehmen. „Umgekehrt ist man auch von Graz aus schnell in Hamburg – und das viermal pro Woche nonstop“, heißt es weiter.